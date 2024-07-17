سيال تطلق نسخة جديدة “فاتورتي” لدفع فواتير المياه

أطلقت شركة المياه والتطهير للجزائر “سيال” النسخة الجديدة من منصتها للدفع الإلكتروني “فاتورتي”.

وأوضحت سيال، أن هذه الخدمة تمثل خطوة هامة في رقمنة الخدمة العمومية للمياه والتطهير. حيث يوفر للزبائن حلا حديثا ومرنا وسهل الوصول للدفع عبر الإنترنت. كما تعتبر ثمرة لدراسة معمقة لاحتياجات الزبائن أجريت في جانفي 2024، حيث تتميز فاتورتي بميزات جديدة مبتكرة، منها البساطة، وهي عملية دفع محسنة تسمح بتسديد الفاتورة بكبسة زر. و المرونة عن طريق إدخال خدمة جديدة متمثلة في الدفع الجزئي للفواتير. مما يسمح للزبائن بجدولة عملية الدفع وفقا لوضعهم المالي. وهذا في حدود 50% من مستحقاتهم. و الديناميكية وهي منصة متاحة 24ساعة/24 و7أيام/7.

بالإضافة كذلك إلى توفير الوقت، من خلال تفادي التنقل إلى وكالات الزبائن، كما أن هنالك عمل متخصص في الخدمات الرقمية لمساعدة الزبائن في إجراءاتهم عبر الإنترنت.

وقال صالح حراش، مدير الزبائن لسيال، أنه مع فاتوراتي 2.0، نخطو خطوة جديدة في التزامنا بالابتكار ورضا الزبائن. تجسد هذه المنصة رؤيتنا لخدمة عمومية حديثة وفعالة تستجيب لاحتياجات مستخدميها.” مضيفا أن هنالك عدة طرق للوصول إلى فاتورتي 2.0 عبر موقع سيال الإلكتروني: www.seaal.dz، قسم فاتوراتي. أو عبر تطبيق وكالتي أو مباشرة على العنوان: fatourati.seaal.dz