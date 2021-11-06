سيال.. تعديل برنامج توزيع المياه بالعاصمة وتيبازة

أعلنت شركة مياه تيبازة عن تعديل على برنامج توزيع المياه من أجل تخفيف أثر التوقف على المواطنين بولايتي الجزائر وتيبازة.

وقالت الشركة في بيان لها، أنها ستقوم بتوقيف كلي لمحطة تحلية مياه البحر “فوكة”، من أجل القيام بأشغال صيانة وقائية. وذلك بداية من الـ02 سا ليلا من يوم الإثنين 8 نوفمبر، إلى غاية منتصف الليل ليوم الخميس 11 نوفمبر.

كما سيسبب هذا التوقف نقصا في انتاج المياه الشروب يقدر ب 120000 م3/يوميا. وذلك ما سيؤثر على سير برنامج التوزيع في عدد من بلديات ولايتي الجزائر وتيبازة، خلال فترة الأشغال

مضيفا، أنه على مستوى ولاية الجزائر سيتم تعديل برنامج التوزيع من يوم في اليومين إلى يوم في ثلاثة أيام. على مستوى، زرالدة، سطاوالي، المعالمة، عين البنيان، خرايسية، السويدانية جزئيا، الحمامات جزئيا، الشراقة جزئيا، بئر توتة جزئيا، السحاولة والدويرة جزئيا.

وفيما يخص المقاطعة الإدارية للمدينة الجديدة سيدي عبد الله سيكون التزويد يوم في الأربع أيام.

كما سيتسبب توقف محطة التحلية بولاية تيبازة في تأخير في برنامج التوزيع من 36 إلى 48 ساعة. على مستوى جميع بلديات الولاية، وذلك من أجل تعويض نقص إنتاج المياه المحلاة.

حيث أفادت “سيال” لزبائنها القاطنين في البلديات المعنية بأن استئناف عملية التزويد حسب البرنامج الحالي ستتم بصفة تدريجية. وذلك عقب الإنتهاء من الأشغال بداية من الساعة 08:00سا من صبيحة يوم الخميس 11 نوفمبر.

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تجنيد فرق التطهير من أجل التدخل السريع على الميدان..

كما أصدرت شركة “سيال“، أمس الجمعة، بيانا بعد الإعلان عن توقعات جوية بتساقط أمطار بالعاصمة وضواحيها.

وحسب البيان الذي جاء في صفحتها الرسمية على “فايسبوك”، فإن “سيال” قامت بتجنيد فرق مديرية التطهير. ومصالح ولاية الجزائر على مستوى منشآت التطهير التابعة لها.

بالإضافة الى فرق المراكز العملياتية للتطهير من أجل التدخل السريع على الميدان.

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