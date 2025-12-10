سيال: تعديل برنامج توزيع المياه في هذه المناطق

أعلنت المياه والتطهير للجزائر “سيال” عن إصلاح عطب على مستوى محطة رئيسية لضخ المياه الشروب ببلدية جسر قسنطينة.

وسينتج عن هذه الأشغال تعديل في برنامج توزيع المياه الشروب على مستوى بلديات بئرخادم: كليا. بئر مراد رايس: حي الينابيع. السحاولة: وسط المدينة، جسر قسنطينة: منطقة عين المالحة. القبة: حي العناصر 1و 2، حي العافية، حي كوبيماد شمال و جنوب، المنظر الجميل 1 و2، شارع الإخوة عبد السلامي، ڨاريدي 1و 2، حي بواري و القبة القديمة. بوزريعة: كليا

وأشارت “سيال” إلى أن العودة إلى برنامج التوزيع المعتاد ستتم يوم الخميس 11 ديسمبر 2025.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور