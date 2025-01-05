سيال تعرض خطة العمل متوسطة المدى 2025-2027

عقد اليوم، الأحد، أول اجتماع لمجلس المديرية العامة لشركة المياه والتطهير للجزائر العاصمة سيال لسنة 2025، حيث شكل هذا الاجتماع فرصة لتقديم حصيلة أولية لسنة 2024.

كما شكل اجتماع مجلس المديرية العامة فرصة لعرض خطة العمل متوسطة المدى 2025-2027 لسيال، والتي صادق عليها مجلس الإدارة مؤخراً. وترتكز هذه الخطة على ثمانية أهداف استراتيجية.

وتتمثل الأهداف في تأمين إمدادات مياه الشرب للمواطنين من خلال التوزيع العادل للموارد وتخفيض المياه غير المفوترة،تحسين صيانة البنية التحتية الهيدروليكية لضمان استمرارية الخدمة العمومية للمياه والتطهير.تعزيز أداء خدمة التطهير من خلال إعادة تأهيل المنشآت وتطوير تقنيات مبتكرة.

إضافة إلى تحسين تحصيل الإيرادات واسترداد المستحقات غير المدفوعة لتعزيز التوازن المالي لسيال.

وتطوير رقم أعمال الأشغال والخدمات لتنويع مصادر الدخل، وكذا تعزيز الكفاءة التشغيلية والمالية والتكنولوجية والبشرية.والاستثمار في تطوير الكفاءات وتعزيز روح الابتكار والالتزام.

ومن بين الأهداف تعزيز المسؤولية الاجتماعية للمؤسسة من خلال ضمان وصول خدمة المياه والتطهير لجميع المواطنين مع الحفاظ على الموارد الطبيعية.

وأشار المدير العام ميهوبي إلى التحديات الرئيسية التي ستواجه سيال في 2025، خاصة في ظل قلة الأمطار، واستلام مشاريع تحلية مياه البحر المرتقبة. ودعا جميع العاملين إلى مواصلة جهودهم لتطوير جودة الخدمة العمومية للمياه والتطهير.