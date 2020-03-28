“سيال” تعلق عمليات قراءة العدادات وتوزيع الفواتير وهكذا سيتم تقدير استهلاك المياه

قامت شركة المياه والتطهير للجزائر “سيال”، بغلق 29 وكالة للزبائن، للحد من خطر انتشار فيروس كورونا وحماية زبائنها وعمالها.

وحسب بيان الشركة، اليوم السبت، فقد قامت سيال بتطبيق خطة لاستمرارية النشاطات، وركزت فيها على عمليات التزويد بالمياه الشروب ومعالجة المياه المستعملة.

وأكدت سيال تعليق عمليات قراءة مؤشرات العدادات وتوزيع الفواتير، وبالتالي، سيتم تقدير الاستهلاك الخاص بالمواطنين على أساس الحصيلة السابقة للاستهلاك.

وستبقي سيال على مركز الاستقبال الهاتفي العملياتي إضافة إلى 11 وكالة للزبائن في الخدمة، 8 منها على مستوى ولاية الجزائر و3 وكالات على مستوى ولاية تيبازة.

ودعت سيال لتحميل تطبيق وكالتنا على الأنترنت ” وكالتي ” على الهاتف الذكي، والمتوفرة عبر موقع سيال الرسمي على الويب أو متجر غوغل بلاي.

كما أكدت “سيال” تعليق قطع المياه في حالات عدم دفع الفواتير، داعية الى استخدام هذه المادة الحيوية بطريقة عقلانية، وتفادي تبذيرها.

وأوصت “سيال” المواطنين بمراقبة كمية استهلاك للمياه الشروب من العدادات، ومراسلتها لقراءة مؤشر العداد على تطبيق “وكالتي”.