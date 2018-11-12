“سيال” تعلن عن انقطاع الماء بـ 3 بلديات غرب العاصمة غدًا

أعلنت الشركة الجزائرية للمياه والتطهير”سيال”، عن انقطاع التزود بالمياه على مستوى ثلاث بلديات غرب العاصمة، غدا الثلاثاء،ابتداء من الساعة 8 صباحا إلى غاية 4 مساء.

وحسب بيان للشركة، أنّ الانقطاع التزود بهذه المادة الحيوية يرجع إلى تنظيف هيكل التوزيع الرئيسي على مستوى بلدية أولاد فايت، والذي يمس بدوره كل من الشراقة وبالضبط بوشاوي بالكامل وجزء من السويدانية.

كما أعلمت “سيال” زبائنها بأن الإمدادات بالمياه الشرب سوف تستأنف تدريجيا بمجرد الانتهاء من العمل.

كما سيتم إنشاء نظام من الحراسة لضمان الاستخدامات ذات الأولوية (المؤسسات العامة ومستشفيات”.