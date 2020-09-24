سيال تعلن عن انقطاع المياه الشروب عن بلدية بابا حسن يوم الأحد المقبل

أعلنت مؤسسة سيال عن انقطاع المياه الشروب عن بلدية بابا حسن بالجزائر العاصمة يوم الأحد المقبل من الساعة الثامنة صباحا إلى غاية الساعة 16.00 مساءا.

وحسب بيان لشركة “سيال” فإن نظرا للشروع في أشغال إصلاح قناة رئيسية بالمركب الهيدروليكي لبلدية بابا حسن بالمقاطعة الإداريةللدرارية، فإن ولاية الجزائر تنهي إلى كافة سكان البلدية أنه سيتم وقف عملية التزويد بالماء الشروب كليا.

وأكد البيان أن عملية التزود ستعود تدريجيا عند نهاية الأشغال، وهذا يوم الأحد 27 سبتمبر 2020، ابتداءا من الساعة 8 صباحا إلى غاية الساعة 16:00 مساءا من نفس اليوم.

وعليه قالت مؤسسة سيال أنها ستسخر صهاريج لضمان تزويد المستخدمين ذوي الأولوية، المؤسسات العمومية والمستشفيات بالمياه.

كما وضعت مؤسسة سيال تحت تصرف زبائنها رمز مكتب الإستقبال الهاتفي العملياتي الخاص بالشركة 1594 لإستقبال إستفسارتهم وإنشغالاتهم 24 ساعة في اليوم و 7 أيام في الأسبوع.