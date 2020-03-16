سيال تعلن عن تأجيل الأشغال المبرمجة غدا بسد بورومي

تم تأجيل الأشغال التي كانت مبرمجة من طرف الديوان الوطني للسقي وصرف المياه والمتمثلة في إزالة الوحل من هياكل سد بورومي، ابتداء من يوم غد.

وحسب بيان لشركة المياه والتطهير “سيال”، فقد تم تأجيل هذه الأشغال، والمبرمجة لمدة تقدر بحوالي 15 يوما، إلى وقت لاحق من قبل وزارة الموارد المائية.

وتؤكد سيال أن هذه الأشغال خارجة عن إرادتها، حيث تمت برمجتها من طرف الديوان الوطني للسقي وصرف المياه.

وبالرغم من أنّ الأشغال المقامة على مستوى هياكل السد تتعدى صلاحياتها، إلاّ أن سيال تجدد التزامها كشركة مواطنة ومسؤولة بإعلام المواطنين عن كل النشاطات التي تقدمها لمواطني ولايتي الجزائر وتيبازة.

وتؤكد الشركة، عملها دوما، من أجل توفير خدمات أفضل لزبائنها الكرام، وتحسين طابعهم المعيشي وحماية بيئتهم.

كما تضع شركة “سيال” زبائنها في قلب اهتماماتها، وتضع شركة “سيال” تحت تصرفهم من أجل كل معلومة، رقم مركز الاستقبال الهاتفي العملياتي الخاص بالشركة 1594 لاستقبال استفساراتهم وانشغالاتهم.