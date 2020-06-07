سيال تعلن عن تعديل في البرنامج المؤقت لتوزيع المياه الشروب على بلديات غرب العاصمة

أعلنت شركة سيال مساء اليوم الأحد عن تعديل في البرنامج المؤقت لتوزيع المياه الشروب على بلديات غرب العاصمة.

وأوضحت الشركة في بيان لها ان تعديل في البرنامج المؤقت لتوزيع المياه الشروب سيكون على بلديات غرب العاصمة.

سيال تعلن عن تعديل في البرنامج المؤقت لتوزيع المياه الشروب وصول المياه ببلديات غرب العاصمة.

ووضعت سيال البرنامج المؤقت لتوزيع المياه التالي:

-وسط مدينة زرالدة من الساعة 4 صباحا إلى 23:00.

-منطقة الرتيل والمستشفى والمجمعات السكنية 200 و220 مسكن وتعاونية الأمل وحي 44 البهجة، من الساعة 8 صباحا إلى 6 مساء.

-حي عدل 212 مسكن من الساعة 04:00 الى الساعة 23:00.

-معالمه وسط المدينة وحي 1065 مسكن تساهمي وحي عدل 1200 مسكن وسكنات عدل بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله، من الساعة 4 صباحا إلى الساعة 21:00.

-سطاوالي وسط المدينة من الساعة 04:00 إلى الساعة 23:00.

-الساحل الأبيض وحي 800 مسكن بن دادة 24/24 ساعة.

-عين البنيان وسط المدينة، وحي لامادراغ، من الساعة 05:00 إلى الساعة 22:00.

-حي بلاطو عين البنيان، وحي عدل داس شعبان، وحي الصخرة الكبرى، وحي 1000 مسكن عين البنيان وحي عدل 940 مسكن.

حي 1384 مسكن المنظر الجميل، وحي 600 مسكن المنظر الجميل، وحي 71 مسكن المنظر الجميل، وحي 143 مسكن مهنة.

حي 420 مسكن، من الساعة 05:00 إلى الساعة 22:00.

-شارع عيسات ايدير بالمنظر الجميل، وحي جبل أوراس، وحي عبان رمضان، وحي A وشارع ادريس فيصل، من الساعة 05:00 إلى الساعة 22:00.