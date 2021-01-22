“سيال” تعلن عن خدمة تمكن من معرفة وضع أشغالها الجارية بمختلف البلديات

كشفت شركة المياه والتطهير للجزائر “ سيال ”، عن خدمة جديدة ، توضح وضع الأشغال الجارية بمختلف البلديات بشكل حصري ومباشر.

وحسب بيان الشركة، فيمكن لزبائنها الإطلاع على هذه المعلومات عبر الولوج الى منصة ” أنفو ترفو” على الرابط:

http://www.seaal.dz/espace-client/infos-travaux .

ثم البحث عن انقطاع التزويد حسب البلديات، حيث يتم تحديد البلدية المعنية، والضغط عليها بالبحث على الخريطة التفاعلية.

وفي حال كانت البلدية باللون الأصفر فهذا معناه أنه جاري تعليق الإمداد بالمياه الشروب.

أما في حالة كانت البلدية في المنطقة الخضراء، فهذا يعني أنها بصدد برمجة تعليق الإمداد بالمياه الشروب.

وأضاف نفس البيان، أنه في سياق تأمين الإمداد المياه الشروب، تقوم شركة المياه والتطهير للجزائر بإنجاز أشغال.

أين ينجر عنها أحيانًا تعليق مؤقت لإمداد بالمياه الشروب حسب نفس البيان.

لتعتذر شركة “سيال” من زبائنها عن أي إزعاج ناتج عن هذه الأشغال كما تؤكد التزامها بالعمل على تحسين جودة الخدمة المقدمة لزبائنها.