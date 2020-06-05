سيال تعلن عن مواقيت جديدة للبرنامج المؤقت لتوزيع المياه ببلديات غرب العاصمة

أخبار الجزائر
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سيال تعلن عن مواقيت جديدة للبرنامج المؤقت لتوزيع المياه ببلديات غرب العاصمة
بقلم م . فيصل

اعلنت شركة سيال اليوم الجمعة عن برنامج جديد مؤقت لتزويد الزبائن بالمياه الشروب ببلديات غرب العاصمة.

وأوضح بيان سيال أن البرنامج الجديد مؤقت يأتي بعد تخريب هياكل مهمة لنقل المياه الشروب.

وأشار البيان ان توزيع المياه الشروب على سكان المدينة الجديدة سيدي عبد الله يكون بين منتصف الليل و8 صباحا

بينما سيكون توزيع المياه الشروب على سكان المناطق السفلى لمدينة زرالدة يكون بين الثامنة صباحا ومنتصف الليل.

في حين توزيع المياه الشروب على سكان سطاوالي وعين البنيان يكون بين الثامنة صباحا ومنتصف الليل.


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