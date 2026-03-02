سيال تفتح تسع وكالات للعمل ليلا خلال رمضان

أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر “سيال”، عن فتح تسع وكالات لها ليلا ابتداء من هذا الثلاثاء وإلى غاية انتهاء شهر رمضان. في إطار مساعيها لـتحسين الخدمة العمومية وتقريبها من الزبائن.

وحسب بيان لمؤسسة سيال، فإن الأمر يتعلق بوكالات الدار البيضاء، باش جراح، بولوغين، الدويرة، سيدي عبد الله، بوسماعيل، تيبازة “ماطاريس”، حجوط و شرشال. مضيفة أن أوقات العمل المسائية ستكون طيلة أيام الأسبوع من الساعة 21 سا إلى 23سا.

كما تهدف هذه المبادرة إلى تكييف أوقات العمل مع خصوصية هذا الشهر. وتمكين الزبائن من الإستفادة من خدمات “سيال” في أفضل الظروف. مذكرا كذلك بإمكانية تسديد الفواتير والتكفل بمختلف الطلبات عن بعد من خلال المنصات الرقمية التابعة للشركة.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور