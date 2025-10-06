سيال تكرّم الطلبة الموريتانيين في ختام تدريبهم التطبيقي

نظّمت شركة سيال اليوم الإثنين، بمركز التكوين في التسيير ومهن المياه، حفلاً تكريمياً للطلبة الموريتانيين الذين أتمّوا فترة تدريب تطبيقي دامت ثلاثة أشهر بالمنشآت الهيدروليكية التابعة للمؤسسة.

وحسب بيان للمؤسسة، شمل هذا التدريب عدداً من المحطات النموذجية. على غرار محطة معالجة المياه بمزفران، محطة بودواو، ومحطة تطهير المياه المستعملة بالرغاية.

وحضر الحفل كل من الطلبة المتفوّقين، ومؤطرهيم من مهندسي وإطارات سيال، إلى جانب عدد من الإطارات السامية للمؤسسة.

وفي كلمته بالمناسبة، عبّر لياس ميهوبي، المدير العام لشركة سيال، عن فخره بالمستوى المتميّز الذي أبان عنه الطلبة طيلة فترة تدريبهم.

مهنئاً إيّاهم على نيلهم شهادة تقني سامٍ في مهن المياه والتطهير. ومثمّناً المجهودات الكبيرة التي بذلها المؤطّرون لإنجاح هذا المسار التكويني.

كما دعا الطلبة إلى مواصلة مسيرتهم المهنية المشرّفة في تطوير قطاع المياه والتطهير في موريتانيا.

وجدد المدير العام للشركة، التزام سيال بدعمهم ومرافقتهم مستقبلاً من خلال برامج تعاون وتبادل تكويني بين البلدين الشقيقين.