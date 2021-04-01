سيال تكشف عن توقيت تزويد سكان العاصمة بالمياه خلال شهر رمضان

كشف رئيس مجلس إدارة شركة سيال، بخصوص تزويد سكان العاصمة بالمياه خلال شهر رمضان ان العملية ستتم بين الساعة 11:00 والى غاية الساعة 23:00.

اي ان المياه ستغيب عن حنفيات العاصميين من 23:00 ليلا إلى 11:00 صباحا.

وأضاف نفس المتحدث انه قد يتم تمديد ساعات التزويد بالمياه بساعة اي إلى منتصف الليل.

كما أن ساعات التزويد سترتفع كلما دخلت مشاريع جديدة حيز الخدمة.

وهي المشاريع التي أكد انها تسير بوتيرة مرتفعة خاصة وأن وزير الموارد المائية شدد على ضرورة التعجيل في تسليمها وكان ذلك خلال زيارته لمحطات تحلية مياه البحر بالعاصمة.