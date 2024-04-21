سيال تنجح في تأمين الإمدادات المائية بشكل مستدام خلال رمضان

عززت شركة سيال جهودها خلال شهر رمضان المبارك لضمان استمرارية تزويد المواطنين بالمياه الصالحة للشرب بكميات كافية وجودة عالية.

وقد اتخذت الشركة العديد من الإجراءات الاستباقية والخطوات العملية على مختلف وحداتها التشغيلية. بدءًا من تعبئة الموارد المائية وصيانة شبكات التوزيع، ووصولاً إلى تكثيف عمليات مراقبة جودة المياه.

فمنذ بداية العام الجاري، تمت تعبئة الموارد المائية اللازمة لضمان استمرار الخدمة العمومية للمياه طيلة أيام الشهر الفضيل.

بالاضافة الى ذلك،تم إنتاج ما يقارب 31 مليون متر مكعب من المياه الصالحة للشرب لتلبية حاجيات ساكنة ولايتي الجزائر وتيبازة. بمعدل 865.000 متر مكعب يومياً بالنسبة لولاية الجزائر و176.000 متر مكعب يوميا لولاية تيبازة.

كما حرصت سيال على متابعة برنامج توزيع المياه الصالحة للشرب طيلة أيام شهر رمضان المبارك. حيث تزداد الحاجة إلى هذه المادة الحيوية.

كما أبقت الشركة على برنامج التوزيع المسطر قبل حلول شهر رمضان. مع إدخال بعض التعديلات الطفيفة على المناطق التي تسمح هياكل تخزينها بتعزيز عملية التوزيع فيها. ليستقر البرنامج على تزويد 60% من بلديات العاصمة بالمياه يومياً، حيث ارتفعت هذه النسبة. إلى 80 %خلال الأيام التي سبقت عيد الفطر وأثناءه.

متابعة مستمرة لأدوار وفترات التزويد بالمياه

كما قامت الفرق العملياتية المكلفة بالتوزيع بمتابعة مستمرة لأدوار وفترات التزويد بالمياه على مدار الساعة. لضمان تزويد السكان بالضغط والتدفق الكافيين من هذه المادة الحيوية. حيث تم إجراء ما لا يقل عن 30 اختباراً لقياس الضغط والتدفق يومياً عبر مختلف المراكز العملياتية التابعة للشركة.

وعملت سيال على ضمان جودة المياه المنتجة والموزعة. وفي هذا الصدد، قام المخبر المركزي لسيال وكذا المديريات العملياتية بمتابعة دقيقة لجودة المياه في مراكز الإنتاج. في هياكل التخزين ولدى الزبائن.

كما تم إجراء أكثر من19000 تحليل فيزيو كيميائي وأكثر من 4400 تحليل بكتريولوجي على مستوى ولايتي الجزائر وتيبازة. في الثلاثي الأول من سنة 2024. بالاضافة الى ذلك تم إجراء 42000 اختبار للكلور في الميدان وذلك للتأكد من مطابقتها للمعايير المعتمدة.