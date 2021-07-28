سيال تنشر بيانا حول انقطاع التزويد بالماء الشروب

أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر”سيال“، اليوم الأربعاء، عن انقطاع التزود بالماء الشروب، على مستوى بعض البلديات غرب العاصمة.

وستتسبب هذه الأشغال في وقف لعملية التزويد بالمياه الشروب على مستوى المناطق التالية: وسط بلدية الدويرة، وبلدية الرمضانية، و1040 مسكن الرمضانية، و930 + 1300 مسكن تسالة المرجة.

ويأتي هذا الإنقطاع، بسبب أشغال إصلاح تسرب بقناة تدفق FTI 700، محطة الضخ630، المتواجدة بمحطة السكة الحديدية على مستوى بلدية تسالة المرجة.

وستمتد هذه الأشغال، بداية من الساعة 16:00، من مساء اليوم الأربعاء، وإلى غاية يوم غد الخميس، على الساعة 12:00.

وتؤكد سيال لزبائنها بأنّ عملية التزويد بالمياه الشروب تستأنف تدريجيا عند نهاية الأشغال.