سيال تنشر نتائج تحاليل مياه الشرب الموزعة بالجزائر وتيبازة

نشرت شركة المياه والتطهير للجزائر “سيال”، اليوم الثلاثاء، نتائج التحاليل الفصلية لجودة مياه الشرب بولايتي الجزائر وتيبازة.

وأوضحت الشركة عبر صفحتها على فايسبوك، أنها تسعى لطمأنة زبائنها الكرام حول جودة المياه الشروب. حيث نشرت نتائج تحاليل الفصل الثالث لجودة مياه الشرب بولايتي الجزائر و تيبازة.

كما أكدت سيال في منشورها على ضرورة القيام بتنظيف وتطهير منتظم للخزانات، الصهاريج ومختلف وسائل التخزين.

ومن جهة أخرى، قدمت الشركة معلومات عامة، أين أكدت أخذ عينات التحاليل عند زبون سيال، موضحة أن هذه النتائج تمثل المعدل الفصلي للتحاليل.

وأشار المصدر نفسه أن مكونات المياه الشروب تختلف حسب مصادر إنتاجها (سدود، آبار ارتوازية أو محطات تحلية). ونوه أن مياه الحنفية الموزعة لها تركيبة متوازنة من الأملاح المعدنية.

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