سيال تنفي إنقطاع الماء عن كل بلديات العاصمة خلال الأيام الثلاثة من العيد

نفت مؤسسة سيال اليوم ماتم تداوله عبر بعض القنوات إنقطاع الماء عن كل بلديات العاصمة خلال 3 ايام من العيد.

مؤكدة في بيان لها اليوم أن أن بعض بلديات العاصمة شهدت تذبذب في التزوّد بالماء الشروب خلال يومي عيد الاضحى.

وحسب ذات البيان فقد عرفت كل من بلدية بوزريعة، العاشور، درارية، الشراڨة، الكاليتوس، وأولاد فايت، إنقطاع المياه يومي العيد.

في حين باقي بلديات العاصمة لم تعرف اي تذبذب في التزوّد من المياه الشروب وقضت أيام العيد في احسن الظروف.

وفي ذات السياق فإن سيال ضخت أزيد من 1.5 مليون متر مكعب إستعملت في 8 ساعات من اليوم الاول بسبب الاضحية والحرارة المرتفعة.