سيال: توزيع 387 مليون م3 بالعاصمة وتيبازة سنة 2024

قامت شركة المياه والتطهير للجزائر “سيال”، بتوزيع 387 مليون متر مكعب “م3” من المياه الصالحة للشرب. خلال السنة الماضية 2024 بولايتي الجزائر العاصمة وتيبازة.

وأوضحت “سيال” أنها خصصت في 2024 أزيد من 320 مليون م3 لولاية الجزائر، 51 بالمائة منها من محطات تحلية مياه البحر مقابل 27 بالمائة من المياه الجوفية و39 بالمائة من المياه السطحية. بينما حظيت ولاية تيبازة بـ 67 مليون م3 منها 38 بالمائة من محطات تحلية مياه البحر. و32 بالمائة من المياه الجوفية، و 30 بالمائة من المياه السطحية.

وبخصوص متابعة جودة المياه، قام المخبر المركزي لـ”سيال” المعتمد من طرف الهيئة الجزائرية للإعتماد “ألجراك” وفق معيار إيزو 17025. وكذا المخابر العملياتية الموزعة على مستوى المحطات الرئيسية. بإجراء أكثر من 12 ألف تحليل فيزيوكيميائي وبكتريولوجي وما لا يقل عن 282 ألف إختبارا للكلور.

وتمكنت الفرق العملياتية والتقنية للشركة من استرجاع أكثر من 8 ملايين متر مكعب من المياه خلال العام الماضي بالعاصمة وتيبازة. كما نجحت فرق التدخل من تنفيذ 28 ألف عملية إصلاح شملت 23 ألف تدخلا في ولاية الجزائر العاصمة. و 5000 تدخلا في ولاية تيبازة.

وبخصوص حماية البيئة عبر معالجة المياه المستعملة وتطهير الشبكات، تمكنت الشركة خلال سنة 2024، من معالجة 100 مليون متر مكعب من المياه المستعملة من خلال ثماني محطات تصفية في محيط ولايتي الجزائر وتيبازة.

وفيما يتعلق بتحديث البنية التحتية قامت سيال بتنفيذ مشروع تجريبي لتركيب العدادات الذكية في المنطقة الإدارية لباب الزوار. وذلك ضمن مشروع القياس “الذكي” الهادف إلى تحسين دقة قراءات الاستهلاك وكفاءة إدارة الموارد المائية.

كما تزامن ذلك مع إطلاق خدمة الرسائل القصيرة التي تتيح إشعار المشتركين بإصدار فواتيرهم الجديدة وتذكيرهم بالمستحقات المالية. بالإضافة كذلك إلى إبلاغهم بأي اضطرابات في الخدمة، حيث قامت سيال بإرسال أكثر من 3 ملايين رسالة نصية قصيرة خلال السنة الفارطة.

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