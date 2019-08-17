سيال توضح.. مياه الحنفية في بلدية “بابا علي” سليمة

أكدت شركة سيال، أن مياه الحنفية المنتجة والموجهة لبلدية بابا علي بالعاصمة، يتوافق مع المعايير المعمول بها في الجزائر.

وأوضحت سيال، أن تحاليل، المياه لآخر 3 أشهر، على مستوى بلدية بابا علي، جاءت طبيعية.

وأشارت الشركة، إلى أنها تقوم كل سنة بـ144 ألف تحليل فيزيائي، و26 ألف تحليل بكتيري، للتأكد من سلامة المياه.

وجاء توضيح “سيال” بعد انتشار فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي،يظهر فيه مواطن يشتكي من نوعية مياه الحنفية في بابا علي.