سيال تُحيي الذكرى الـ64 لعيد الاستقلال

نظمت شركة سيال سلسلة من المبادرات الوطنية التي تجسد الاعتزاز بتاريخ الجزائر وتضحيات شهدائها الأبرار، وهذا في إطار إحياء الذكرى الرابعة والستين لعيد الاستقلال واسترجاع السيادة الوطنية.

وحسب بيان لشركة “سيال”، شهدت المناسبة رفع العلم الوطني العملاق على مستوى مقر المديرية العامة لسيال. ومركز التكوين لمهن المياه بالقبة، وكذا مقر مديرية سيال تيبازة، في مشهد يعكس روح الانتماء والوفاء للوطن.

كما تم تدشين جدارية “الجزائر” بقاعة المحاضرات لمركز التكوين لمهن المياه، لتكون فضاءً يخلّد الذاكرة الوطنية. ويعزز قيم المواطنة لدى الأجيال الصاعدة.

هذا وتم وضع إكليل من الزهور أمام النصب التذكاري بمركز التكوين لمهن المياه بالقبة، ترحمًا على روح الشهيدين. جعدي رشيد وبوشافة بوعلام، اللذين قدّما أرواحهما الطاهرة فداءً للوطن، في وقفة وفاء واستذكار لتضحيات كل من صنعوا مجد الجزائر واستقلالها.

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