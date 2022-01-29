سيال تُطلق شكلا جديدا لفاتورتها التجارية

أطلقت شركة المياه والتطهير الجزائر “سيال”، شكلا جديدا لفاتورتها التجارية، أكثر عصرية وصقلا.

ويأتي ذلك، استجابة لطلبات زبائن الشركة، التي عبرت عنها من خلال مختلف الدراسات الاستقصائية.

كما تأتي الفاتورة الجديدة في تصميم أفضل، أكثر عصرية وصقلا، لتسهيل فهم وقراءة البيانات المقدمة.

فاتورة سيال في شكلها الجديد مطبوعة في جهة واحدة وتحتوي بالتفصيل على المعلومات الخاصة بعقد الاشتراك واستهلاك الزبون.

كما تم تسليط الضوء في مساحة من الفاتورة حول تشجيع الدفع الإلكتروني الذي يسمح بالاستفادة من الإعفاء على الطابع الجبائي.

بالإضافة لوضع مساحة مخصصة لفهم مهن المياه والتطهير.

ويأتي ذلك، من أجل فهم أحسن للفاتورة الجديدة لسيال ندعو زبائننا لمشاهدة الفيديو التعليمي التالي:

https://www.facebook.com/102534508345244/videos/2087141768110437

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