سيال تُطلق منصة خدمات جديدة وتُوقع مذكرات تعاون

قامت شركة المياه والتطهير للجزائر اليوم السبت، بتوقع مذكرة تعاون مع الجزائرية للمياه ومجمع كوسيدار ومديرية التكوين والتعليم المهنيين قصد إطلاق تكوين أول من نوعه متخصص في تحلية مياه البحر.

وحسب بيان للمؤسسة، سيضمن هذا التكوين النوعي على المدى القريب والمتوسط إمداد القطاع بيد عاملة مؤهلة وكفأه. تضمن تسيير منشآت تحلية مياه البحر التي هي في الخدمة أو طور الإنجاز على مستوى الولايات الساحلية للبلاد بطريقة فعالة ورشيدة.

وفي نفس الصدد وقعت الجزائرية للمياه وسيال مع مؤسسة سانسوس على مذكرة تعاون لتركيب العدادات الذكية. التي ستمس في المرحلة الأولى، القطاعات الإدارية والصناعية والتجارية.

وتهدف الاتفاقية، للتحكم الأحسن في منظومة فوترة الكميات المستهلكة وكذا، مرافقة كبار الزبائن في ترشيد استهلاك المياه. وبالتالي تحقيق استدامة هذا المورد الحيوي.

وتشمل هذه المذكرة تجريب واستعمال تكنولوجيا الكرة الذكية المطورة من طرف مؤسسة سانسوس للكشف عن التسربات. وتشخيص قنوات المياه والتطهير.

كما تجدر الإشارة إلى أن هذا التعاون يتجاوز مجال تسيير المياه فحسب، بل يتماشى أيضًا مع مسؤوليتها الاجتماعية كشركة مواطنة. من خلال إطلاق مشروع جمع وإعادة تدوير العدادات التالفة.

وفي الأخير أعلن وزير الري طه دربال عن إطلاق منصة رقمية جديدة موجهة لتعزيز الخدمات التي تقدمها بخصوص المياه الشروب. إضافة إلى خدمات التطهير.

وتأتي هذه المبادرة في إطار نموذج اقتصادي جديد يتمشى واستراتيجية سيال في تلبية توقعات زبائنها.