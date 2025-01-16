سيال تُعزز خدمة الزبائن بوكالتين جديدتين

عززت سيال خدمة زيائنها من خلال افتتاح وكالتين جديدتين يتمثلان في المقر الجديد لوحدة كبار الزبائن ووكالة جديدة للزبائن في عين المالحة.

وافتتحت سيال المقر الجديد لوحدة كبار الزبائن، وهو هيكل متميز مخصص للزبائن الاستراتيجيين الذين يمثلون حصة مهمة من نشاطها: 18٪. من رقم أعمال المياه والتطهير و32٪ من رقم أعمال الأشغال والخدمات. بحجم فوترة يمثل 13٪ من المجموع.

و تشكل هذه الوحدة المتخصصة تقدماً كبيراً في العلاقة مع الزبائن المهنيين من خلال تقديم مرافقة شخصية للصناعيين. والإدارات ومؤسسات الدولة، حلول مبتكرة لتحسين إدارة المياه والتطهير. متابعة متخصصة ودائمة يضمنها خبراء في المجال، و استجابة سريعة بفضل قنوات اتصال مباشرة.

وكالة الزبائن الجديدة في عين المالحة: سيال أقرب إلى زبائنها

وفي إطار استراتيجيتها للتقرب من زبائنها، افتتحت سيال وكالة زبائن جديدة تقع في حي عدل 1516 مسكن عين المالحة عمارةD9. محل رقم 160، جسر قسنطينة، بالقرب من ثانوية. المجاهد هصام عبد القادر ومتوسطة محمد زواوي.

توفر هذه الوكالة الجديدة،لعديد من المزايا لسكان عين المالحة، جسر قسنطينة، عين النعجة وجزء من بئر خادم من خلال وصول مبسط إلى خدمات سيال في قلب حيهم، معالجة سريعة وفعالة لطلباتهم. معالجة محسنة للشكاوى المتعلقة بالفوترة، خدمة تحصيل قريبة، مرافقة شخصية للتوصيلات الجديدة، نقطة معلومات دائمة حول خدمات سيال.

و تفتح الوكالة أبوابها من السبت إلى الخميس، من الساعة 8:30 صباحاً إلى 16:30 مساءً. مما يوفر ساعات عمل موسعة لتلبية احتياجات المواطنين.

تندرج هذه المبادرة في إطار السياسة الوطنية لتقريب الإدارة من المواطنين، وفقاً لتوجيهات السلطات العليا للدولة.