سيال تُوجه بيانا هاما للمتخلفين عن دفع المستحقات

أعلنت شركة المياه والتطهير سيال، أنه سيتم ابتداءً من يوم 7 فيفري 2026 الشروع في عملية ميدانية لتحصيل الديون المترتبة على الزبائن المتأخرين عن تسديد الديون.

وحسب بيان للمؤسسة، سيتم اتخاذ إجراءات قطع التزويد بالمياه في حق الزبائن الذين لم يقوموا بتسوية فواتيرهم.

ولتفادي ذلك، دعت سيال زبائنها المعنيين إلى التقرب في أقرب الآجال من الوكالات التجارية أو الولوج لتطبيق وكالتي سيال، فاتوراتي أو بريدي موب من أجل تسديد مستحقاتهم.