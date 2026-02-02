“سيال” حاضرة في الصالون الدولي للطاقات النظيفة والطاقات المتجددة بوهران

تشارك شركة المياه والتطهير للجزائر “سيال” في فعاليات الطبعة الـ 15 من الصالون الدولي للطاقات النظيفة، المتجددة والتنمية المستدامة “إيرا 2026”. المنظم بمركز الاتفاقيات “محمد بن أحمد” بولاية وهران، في الفترة الممتدة من 02 إلى 04 فيفري 2026.

وتغتنم “سيال” هذه الواجهة الدولية لتقديم برنامج ثري لا يقتصر على العرض فحسب، بل يشمل تنظيم محاضرتين تقنيتين يسلط من خلالهما خبراء الشركة الضوء على أهم الحلول المبتكرة في تسيير المرفق العمومي.

وتتمحور هذه المشاركة حول تثمين المواد الناتجة عن التطهير محاضرة أولى تضع “سيال” الاستراتيجية الوطنية للتطهير ضمن أولوياتها. وفي هذا السياق، تخصص الشركة محاضرة تقنية لاستعراض رؤيتها في تحويل المياه المطهرة إلى مورد من خلال إعادة استعمال المياه المصفاة في مجالات معينة. وعرض حلول مبتكرة لتثمين الحمأة الناتجة عن عمليات التصفية. مما يساهم في خلق دورة إنتاجية مستدامة وحماية الموارد المائية.

وعلى هامش هذا الموعد الهام، صرح محمد رضا بوداب، المدير العام لسيال، قائلا: “نحن نسعى من خلال مشاركتنا اليوم في هذا الملتقى الدولي، وعبر المحاضرات التي يقدمها خبراءنا. أن نجسد رؤية استراتيجية تصبو التحويل التحديات المائية إلى فرص للابتكار. نحن هنا لنشارك خبراتنا ونؤكد إلتزامنا بتقديم خدمة عمومية ترقى لتطلعات المواطنين وتحافظ على البيئة للأجيال القادمة.”