سيال: مياه الحنفية بالعاصمة وتيبازة صالحة للشرب

طمأنت شركة المياه والتطهير للجزائر، مستخدميها بكل من ولايتي الجزائر العاصمة وتيبازة، بأنّ مياه الحنفية صالحة للشرب.

واوضح بيان للشركة، اليوم الأحد إن المياه، الموزعة عبر شبكة التوزيع العام، بهاتين الولايتين، تخضع لتحاليل صارمة للغاية قبل وأثناء عملية التوزيع أي أنها صحية تمامًا وصالحة للشرب.

وأكدت سيال، إنها تسهر على المراقبة الدؤوبة لجميع عمليات معالجة المياه المعدة للاستهلاك البشري، من المصدر إلى الحنفية، وذلك وفقًا للوائح الجزائرية الخاصة بتنظيم المياه الصالحة للشرب و منظمة الصحة العالمية.

مضيفة أنّ المخبر المركزي لسيال تحصل على شهادة إعتماد ISO 17025 منذ عام 2015 من قبل هيئة الاعتماد الجزائرية ALGERAC ، حيث يتم أخد العينات الحرة وفي أمكنة محددة من أجل إجراء التحاليل على 42 معيار منها الكلور.

وتابع البيان، إن كل محطة معالجة، تحتوي على مخبر عملياتي يضمن توافق جودة مياه الحنفية مع معايير الصحية، بفضل المخبر المركزي الذي يضمن عملية التحكم، لذلك تتم معالجة المياه وفق عدة مراحل متعاقبة،على مستوى مراكز التخزين “خزانات ، أبراج المياه”، وكذلك بشبكات التوزيع التي تضمن جودة المياه وفق معايير تنظيم المياه الشروب بالجزائر.

وتجري سيال حوالي 144000 تحليل فيزيو-كيميائي و 26000 تحليل بكتيريولوجي و 12000 عينة تحليلية كل سنة، وتبذل جهودًا جبارة ، إلى جانب السلطات ، لتحسين جودة خدمات المياه و التطهير وضمانها.

وأكدت سيال، إنه يقوم على المخبر المركزي لها، فريقا مؤهلا، مكلف بأخذ العينات وفقًا للمعايير المعمول بها في حالة حدوث اختلالات الجودة و في عين المكان.