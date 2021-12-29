سيال: تسديد الفاتورة بالبطاقات CIB والذهبية عبرالانترنت

أعلنت شركة المياه والتطهير الجزائر سيال لزبائنها أنه بإمكانهم دفع الفاتورة ببطاقات CIB والذهبية عبرالانترنت. وهذه العملية أصبحت متاحة بعد توافق بطاقات CIB والذهبية عبرالانترنت. ويضيف بيان سيال أن دفع الفاتورة اصبح متاح مباشرة على الموقع الإلكتروني لسيال.

وأنهت سيال علم إلى زيائنها الذين يملكون بطاقة الذهبية أوCIB انه بإمكانهم تسديد فاتورتهم بطريقة سهلة، آمنة ومجانية.

كما اوضحت سيال ان عملية تسديد الفاتورة عبر الأنترنت تتم عبر تحميل تطبيق “وكالتي”، أوالاتصال بالموقع: dz.seaal.www، النقر على قسم دفع فاتورتي، واتباع الخطوات لمتابعة الدفع.

ودعت سيال ربائنها إلى مشاهدة الفيديو التعليمي الذي يشرح بالتفصيل خطوات الدفع عبر الانترنت لفاتورة سيال والموجود في قناة اليوتيوب سيال.