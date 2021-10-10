سيبدأ معك مشوار الحياة بكل مروءة وهمّة

لست أتهرّب من الذّكريات، لكنّني أريد أن أطوي صفحة الماضي وأنطلق قدما نحو غد واعد وجميل. أريد أن لا يبقى لقب الأرمل لصيقا بي فبمقدوري أن أبدأ في تكوين أسرة أجتمع فيها بمن هي على يقين من أن الحياة ستغدو أحلى معها.

أنا عمار من ولاية قسنطينة، أبلغ من العمر59 سنة، أرمل بأبناء يحيون منكسرين بعد أن فارقتهم من وهبتهم الحياة، لدي عمل محترم وسكن خاص. أريد أن يكون لي نصيب مع إمرأة متفهمة وحنونة، من إحدى ولايات الشرق الجزائري، سنها من 45 الى 60 سنة، أقبلها مطلقة او أرملة بدون أولاد، كما لا يهمّني إن كانت عاملة أو ماكثة في البيت. فلا تطلي في إتّخاذ القرار ولا تجعليني أملّ الإنتظار.

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3800.3801.3802

الرقم السري:

135719

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