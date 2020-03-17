سيتال تباشر عمليات تطهير عربات الترامواي

اتخذت الشركة الصناعية للنقل الوطني “سيتال”، اجراءات استثنائية للتنظيف الآلي والمعمق لعربات الترامواي، في إطار الاجراءات الوقائية لمكافحة فيروس كورونا.

وحسب بيان للشركة، اليوم الثلاثاء، اتخذت “سيتال” إجراءات استثنائية لتطهير عربات الترامواي، لضمان السير الحسن للنقل بالترامواي.

ويأتي ذلك بكل من مدن الجزائر العاصمة ووهران، وقسنطينة وسيدي بلعباس وورقلة وسطيف.

وأوضح البيان، أن هذه المبادرة تمت بعلميات تطهير يومية لعربات التراموي عبر الشبكة الجزائرية، بالتعاون مع السلطات المحلية لكل ولاية.

وبالتالي، فإنه يتم تطهير كافة أجزاء الترامواي المعرضة للمس بالأيدي بصفة آلية بمادة خاصة “منظف معقم قوي”.

وصرحت رئيسة سيتال، وحيدة شعاب، أنه الشركة ضاعفت الاجراءات الوقائية بتوزيعها للمحلول الكحولي على أعوانها، وتطهير العربات بشكل منتظم.