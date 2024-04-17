“سيترام” تطلق موقعا إلكترونيا جديدا وخدمة الدفع الإلكتروني

أطلقت الشركة المكلفة بتشغيل وصيانة خطوط الترامواي في الجزائر “سيترام”. موقعها الإلكتروني الجديد www.setram.dz الذي صمّم خصيصا لتلبية احتياجات زبائنها.

وحسب بيان للمؤسسة فإنّ الموقع الجديد الذي طوّرته فرق سيترام المتخصصة. يهدف إلى توفير تجربة إستثنائية للعملاء قبل رحلاتهم على متن الترامواي.

كما يتيح هذا الموقع الجديد للعملاء، الاستفادة من فضاء شخصي حيث يمكنهم بسهولة من شراء أو إعادة تعبئة اشتراكاتهم بفضل خدمة الدفع الالكتروني. وتتبّع استهلاكهم وتقديم الشكاوى والاقتراحات.

وأعلنت الشركة، عن إطلاق خدمة الدفع الإلكتروني في الجزائر العاصمة. مع التوسّع لتشمل جميع الولايات التي تتواجد فيها شركة سيترام في المستقبل القريب.

كما تعكس هذه المبادرة الإلتزام المستمر بتحسين الخدمات وتلبية احتياجات الزبائن. وخطوة هامة في تحقيق أهداف الشركة في تقديم خدمات عالية الجودة وتوفير تجربة سفر استثنائية. بحيث يسلّط الموقع الضوء على الخدمات التي تقدمها سيترام، لا سيما الخدمات الرقمية المتطورة التي تلبي تطلعات العصر في مجال تكنولوجيا المعلومات”.

وبحسب إدارة “سيترام”، يمكن للمواطنين الاطلاع على الخدمات والخطط والبرامج والأخبار المتعلقة بها. وبخطوط الترامواي وحركة السير في الوقت الآني.