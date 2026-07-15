سيترام تعلن عن إتاحة خدماتها عبر المنصة الوطنية للخدمات الإلكترونية

أعلنت شركة سيترام اليوم الأربعاء، عن إتاحة خدماتها عبر المنصة الوطنية للخدمات الإلكترونية DZDS.DZ، وهذا في إطار تجسيد توجيهات السلطات العليا للبلاد الرامية إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي وعصرنة المرفق العمومي، وتجسيدًا لتعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، الرامية إلى تعميم الرقمنة وتبسيط الإجراءات الإدارية وتسهيل الولوج إلى الخدمات العمومية.

ويُجسّد هذا الإدماج الرقمي التزام القطاع بمواكبة مسار الرقمنة الذي تنتهجه الدولة، من خلال تقريب الخدمات. من المواطنين وجعلها أكثر سهولة وسرعة، بما يختصر الوقت والجهد ويعزز جودة الخدمة العمومية.

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