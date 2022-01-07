سيتم تسليمه إلى السلطات الجزائرية.. اعتقال خمسيني في إسبانيا والتهمة خطيرة
ألقت الشرطة الوطنية في أليكانتي بإسبانيا، القبض على رجل يبلغ من العمر 52 عامًا. صدرت بحقه مذكرة توقيف دولية صادرة عن السلطات الجزائرية. لمحاولته إدخال أكثر من 1300 كيلوغرام من الكوكايين إلى الجزائر عبر الميناء.
وحسب موقع levante-emv الاسباني، يواجه المتهم المعتقل جريمة الاتجار بالمخدرات والانتماء إلى جماعة إجرامية.
تعود الأحداث إلى ديسمبر 2019، عندما تم العثور على أكثر من 1300 كيلوغرام من الكوكايين في ميناء الجزائر. وكشفت التحقيقات التي أجراها الضباط أن أحد الجناة المزعومين هو المعتقل الآن.
وقع الاعتقال عندما لاحظت إحدى الدوريات رجلاً، عندما لاحظ وجود الشرطة، حاول الاختباء من الضباط دون جدوى.
وأثارت ردة فعله الشكوك عند الشرطة، التي شرعت في التحقق مما إذا كان قد تم ارتكاب جريمة.
وكان هذا الشخص برفقة والده وبعد تحديد هويته، تبين أن لديه مذكرة توقيف دولية لتسليمه إلى الإنتربول. بتهمة الاتجار بالمخدرات والانتماء إلى جماعة إجرامية.
وتم تسليم المتهم، الذي كان موجودًا بشكل غير قانوني في الأراضي الإسبانية، إلى محكمة تحقيق حرس أليكانتي. حيث سيمثل أمام محكمة التحقيق المركزية التابعة لمحكمة مدريد الوطنية. في انتظار تسليمه إلى السلطات الجزائرية.
طالع أيضا:
إسبانيا: توقيف 14 حراق جزائري بكابريرا
تم توقيف ما مجموعه 14 مهاجرا غير شرعي جزائري، في بلاتيس دي سولا، في جزيرة كابريرا، بإسبانيا. بعد وصولهم على متن زورق صغير إلى ساحل البليار.
وأفاد الإعلام الإسباني الذي نقل الخبر، فقد تم توقيف الحراقة ليلة أول أمس، حوالي الساعة 10.15 مساءً. وجميع المهاجرين رجال من أصل جزائري وبصحة جيدة.
وبتدخل الخدمة البحرية للحرس المدني والإنقاذ البحري، تم نقل المهاجرين إلى بالما حوالي الساعة 2:00 صباحًا.
تجدر الإشارة إلى أنه خلال سنة 2021 وصل إلى جزر البليار أكثر من 2300 شخص في 163 سفينة على الأقل. وهذا أكثر من أربعة أضعاف بيانات عام 2019.
طالع أيضا:
اعتقال أول جزائري سنة 2022 في إسبانيا وهذه التهمة المنسوبة إليه
اعتقل عناصر من الشرطة الوطنية لمركز شرطة إيبيز، في إسبانيا، جزائريا يبلغ من العمر 36 عامًا. على أنه مرتكب جريمة ضد مواطنين أجانب، بعد توقيفه وهو يقود قاربا على متنه 15 شخصًا إلى مياه فورمينتيرا.
وحسب موقع periodico de ibiza يعتبر هذا المعتقل الأول العام الحالي، في جزيرة فورمينتيرا.
وشار ذات الموقع أنه تم توقيف مجموعتين منفصلتين من الأشخاص. مجموعة تضم أفرادًا من أصل جزائري ومجموعة أخرى مع أشخاص من أصل غيني.
وبعد التحقيقات المناسبة، تم حجز بوصلة كانت ضمن ممتلكات أحد المهاجرين، والتي تم استخدامها أثناء الرحلة في البحر. حيث لم يكن القارب يحمل أي نظام إلكتروني للرحلة، ولا خرائط أو رادارات.
وحسب ما كشفته الوقائع، فقد أعطى المعتقل تعليمات، للمهاجرين غير الشرعيين بالانفصال إلى مجموعتين عند الوصول. وعدم القول بأنه هو من قاد السفينة.
وحسب المصدر، فقد كان المهاجرون سيدفعون حوالي 600 أورو، لهذا الشخص، حيث تم سجن الجاني المزعوم بعد تقديمه إلى العدالة.