سيتم تسليمه إلى السلطات الجزائرية.. اعتقال خمسيني في إسبانيا والتهمة خطيرة

ألقت الشرطة الوطنية في أليكانتي بإسبانيا، القبض على رجل يبلغ من العمر 52 عامًا. صدرت بحقه مذكرة توقيف دولية صادرة عن السلطات الجزائرية. لمحاولته إدخال أكثر من 1300 كيلوغرام من الكوكايين إلى الجزائر عبر الميناء.

وحسب موقع levante-emv الاسباني، يواجه المتهم المعتقل جريمة الاتجار بالمخدرات والانتماء إلى جماعة إجرامية.

تعود الأحداث إلى ديسمبر 2019، عندما تم العثور على أكثر من 1300 كيلوغرام من الكوكايين في ميناء الجزائر. وكشفت التحقيقات التي أجراها الضباط أن أحد الجناة المزعومين هو المعتقل الآن.

وقع الاعتقال عندما لاحظت إحدى الدوريات رجلاً، عندما لاحظ وجود الشرطة، حاول الاختباء من الضباط دون جدوى.

وأثارت ردة فعله الشكوك عند الشرطة، التي شرعت في التحقق مما إذا كان قد تم ارتكاب جريمة.

وكان هذا الشخص برفقة والده وبعد تحديد هويته، تبين أن لديه مذكرة توقيف دولية لتسليمه إلى الإنتربول. بتهمة الاتجار بالمخدرات والانتماء إلى جماعة إجرامية.

وتم تسليم المتهم، الذي كان موجودًا بشكل غير قانوني في الأراضي الإسبانية، إلى محكمة تحقيق حرس أليكانتي. حيث سيمثل أمام محكمة التحقيق المركزية التابعة لمحكمة مدريد الوطنية. في انتظار تسليمه إلى السلطات الجزائرية.

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