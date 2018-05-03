سيتم تسوية ملف العقار الفلاحي نهائيا هذه السنة

أكّد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد القادر بوعزقي، اليوم الخميس بالجزائر، أنّ ملف العقار الفلاحي لا سيما ذلك المسير .

في إطار المستثمرات الفلاحيّة الفردية والجماعية سيتمّ تطهيره ” نهائيا ” خلال هذه السنة.

و في إجابته على تساؤلات نواب المجلس الشّعبي الوطني، أشار الوزير إلى أنّ ملف تسوية العقار.

خصوصا الأوعية المسيرة في إطار المستثمرات الفلاحية الفردية والجماعية.

تمّ التطرق إليه و بحثه مليا خلال الجلسات الوطنية للفلاحة التي عقدت مؤخرا بالجزائر.

حيث أكّد، أنّ قطاعه سيعمل على تطهير هذا الملف نهائيا خلال السنة الجارية.