سيتم تسوية ملف العقار الفلاحي نهائيا هذه السنة

أكّد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد القادر بوعزقي، اليوم الخميس بالجزائر، أنّ ملف العقار الفلاحي لا سيما ذلك المسير .
في إطار المستثمرات الفلاحيّة الفردية والجماعية سيتمّ تطهيره ” نهائيا ” خلال هذه السنة.
و في إجابته على تساؤلات نواب المجلس الشّعبي الوطني، أشار الوزير إلى أنّ ملف تسوية العقار.
خصوصا الأوعية المسيرة في إطار المستثمرات الفلاحية الفردية والجماعية.
تمّ التطرق إليه و بحثه مليا خلال الجلسات الوطنية للفلاحة التي عقدت مؤخرا بالجزائر.
حيث أكّد، أنّ قطاعه سيعمل على تطهير هذا الملف نهائيا خلال السنة الجارية.
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