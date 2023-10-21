سيتم تعميمها.. إطلاق مشروع المدينة النموذجية للدفع الإلكتروني بالعاصمة غدا

سيقوم وزير المالية لعزيز فايد، بتدشين إطلاق مشروع المدينة النموذجية للدفع الإلكتروني، غدا الأحد، بالمدرسة الوطنية العليا للرياضيات، في المدينة الجديدة سيدي عبد الله بالعاصمة.

هذا وأعلنت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، وتجمع النقد الآلي، على تنظيم هذا النشاط. والذي سيتم بمشاركة السلطات المحلية، ممثلي مختلف الدوائر الوزارية المعنية. بالإضافة إلى مشاركة مسؤولي البنوك وبريد الجزائر.

وتتمثل الأهداف الرئيسية من هذا المشروع في تزويد التجار بمختلف وسائل ومعدات الدفع الإلكتروني. وتزويد المواطنين بمختلف بطاقات الدفع البنكية “CIB “، وبطاقات بريد الجزائر الذهبية.

وكذا توجيه المواطنين والتجار بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله للتعامل بطريقة إلكترونية. بواسطة البطاقة البنكية ورمز الإستجابة السريع.

كما يعد مشروع المدينة النموذجية للدفع الإلكتروني مبادرة التي سيتم تعميمها على كل المدن. ما يسمح بخلق ديناميكية وتنافسية إيجابية بين المدن.

ويأتي ذلك من أجل تطوير وتعميم استخدام وسائل الدفع الإلكتروني والمساهمة الفعالة لتحقيق هدف الشمول المالي في الجزائر.

أسبوع الثقافة المالية

هذا وتنظم الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، والبنوك الوطنية، أسبوع الثقافة المالية، وذلك إبتداء من تاريخ 22 إلى 26 أكتوبر 2023، على مستوى كل الجامعات والمدارس العاليا بالجزائر، وذلك بمنالسبة اليوم العالمي للإدخار.

وتسعى الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، من خلال هذه الخطوة. إلى تحقيق مجموعة من الأهداف أهمها ترسيخ ثقافة مالية من أجل ترقية الشمول المالي في الجزائر.

وسيجمع هذا الحدث المهم ممثلي مختلف البنوك الوطنية. الذين سيقومون بتوضيح الصورة واعلام الطلبة الجامعيين في المواضيع المتعلقة بمجال المالية والبنوك. وذلك على مستوى كل التراب الوطني.

وستكون هذه الخطوة هي الأولى من بين عدة نشاطات ستنظم بطريقة دورية، في إطار برنامج مسطر لهذا الغرض.

ويتمثل الهدف الرئيسي من تنظيم أسبوع الثقافة المالية في تفعيل العملية الاتصالية. والتحسيس على أهمية ادماج فئة الشباب في المحيط البنكي الذين هم زبائن البنوك مستقبلا. بالحصول على المنتجات ولخدمات البنكية بطريقة أسهل.