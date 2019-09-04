سيتم تعويض الفلاحين والموالين المتضررين من الفيضانات الأخيرة»

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، شريف عماري، أن الفلاحين والموالين المتضررين من الفيضانات التي شهدتها مختلف الولايات،سيتم تعويضهم.

باعتبار أن هذا الضرر نتيجة لكوارث طبيعية.

وأوضح المسؤول الأول عن قطاع الفلاحة، شريف عماري، في تصريح خص به «النهار» على هامش افتتاح الدورة العادية للبرلمان بغرفتيه.

أمس، أنه تم تصنيف عدد من الولايات على أنها منطقة منكوبة، بعد أن تعرض عدد كبير من الفلاحين لأضرار الفيضانات.

مؤكدا أن الوزارة ستقوم بتعويض كافة الفلاحين والموالين الذين تعرضوا لأضرار الفيضانات نتيجة الأمطار المتساقطة، مؤخرا،في عدد من الولايات.

وقال الوزير عماري، «إن الحكومة لن تتخلى عن سياستها الاجتماعية، من خلال الوقوف إلى جانب الفلاحين والموالين.

خلال تعرضهم لكوارث طبيعية والطاعون»، هذا وطالب الوزير عماري، الفلاحين والموالين بضرورة التوجه نحو صناديق التأمين من أجل تأمين ممتلكاتهم.

وحمايتها من أضرار الكوارث الطبيعية.