سيتم صبها قبل رمضان.. 2.4 مليون عائلة معوزة ستستفيد من مليون سنتيم

كشف مستشار وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، جمال رحيم، عن عدد المسجلين للاستفادة من المنحة التضامنية لشهر رمضان حيث تجاوز عددهم 2 مليون و400 ألف عائلة معوزة ستستفيد من هذه المنحة.

كما أوضح جمال رحيم، اليوم الخميس، للقناة الإذاعية الأولى، أنه سيتم صب مبلغ مالي بقيمة 10 آلاف دينار جزائري في حساب العائلات المعوزة وذات الدخل الضعيف قبل شهر رمضان المعظم.

في حين، أبرز المتحدث ذاته انطلاق عملية إحصاء هذه العائلات مباشرة بعد صدور تعليمة من قبل وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة إلى كافة مدراء النشاط الاجتماعي والتضامن عبر الولايات. من أجل المشاركة والمساهمة في عملية الإحصاء حيث “تم تحديد ما يسمى بالسجل الاجتماعي الموحد”. “نجد كل المستفيدين من مختلف الأجهزة حتى نتمكن من إحصاء ومعرفة الفئات التي تستفيد من منح أخرى التي تقدمها الدولة .”

وأشار مستشار وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، إلى اجتماع الحكومة المنعقد أمس الأربعاء. حيث قدمت وزيرة التضامن عرضا حول مؤسسات الرعاية. وكيفية تحسين الخدمات المقدمة لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين المقيمين بدور العجزة. وفئة الطفولة المسعفة “لأن الهدف هو ضمان بيئة سليمة لهم. ”

وكشف المفتش العام لوزارة العمل والضمان الاجتماعي عمار قمري حصريا للنهـار، أن 7 ملاين و785 ألف مستفيد. من زيادات في الأجور ومنح التقاعد ومنحة البطالة.

وخلال نزوله ضيفا على برنامج 90 دقيقة أخبار قال عـمار قـمـري أن 2.8 مليون مستفـيد من الزيادات فـي الأجـور. مـن الموظـفـيـن والمتـعـاقـديـن .

وتابع المفتش العام لوزارة العمل عدد المستفيدين من زيادات في معاشات التقاعد وصل إلى 2 مليون و 985 ألـف مستـفيـد. في حين سجل 2 مليون شاب مستفيد من منحة البطالة.