سيتم طرده بعد انقضاء مدة السجن.. القبض على جزائري “حراق” في ماراثون بألمانيا

اعتقلت الشرطة الألمانية، جزائريا يبلغ من العمر 42 عاما، يقيم بصفة غير شرعية في ألمانيا.

وحسب الإعلام الألماني، اليوم الخميس، فقد تم القبض على هذا الأخير في ماراثون لوسيرن بألمانيا.

وأضاف ذات المصدر، أنه تم القبض على الجزائري، خلال قيام شرطة الكانتون بتشفتيش وتأمين المنطقة. بسبب تنظيم مراتون.

وهناك لاحظ أحد أفراد الشرطة الألمانية الجزائري وتم التعرف عليه واعتقاله مباشرة.

وحسب ذات المصدر، سيتم طرد الجزائري بعد قضاء 91 يوما في السجن.

وأشار ذات المصدر أن المتهم قد أدين بارتكاب عدة سرقات وتناول المخدرات.

كما قام مسؤولو فرقة العمل لمكافحة جرائم الشوارع في ألمانيا باعتقال عدة أشخاص يبيعون المخدرات بأوتاكرينج ، بينهم 10 جزائريين.

وتمت مداهمة الشقق بالقوة، حيث ألقى المشتبه فيهم المهلوسات من نافذة الغرفة، وتم القبض على 11 شخصا.

وحسب الإعلام الألماني، تتراوح أعمار المشتبه بهم بين 16 و35 عامًا، هم 10 جزائريين ورجل أظهر بطاقة هوية فرنسية مسروقة.

إضافة لذلك تم الإبلاغ عن هروب خمسة أشخاص آخرين يعتقد أنهم اشتروا المهلوسات من الذين ألقي القبض عليهم.

وعُثر على أكثر من 815 جرامًا من الكوكايين والماريجوانا وراتنج القنب بالإضافة إلى 9445 يورو نقدًا ومسدس فارغ ورذاذ فلفل.

وحسب ذات المصدر، أثناء الاستجواب، قام محتجز يبلغ من العمر 20 عامًا بمهاجمو ضابط وأصابه بجروح طفيفة.

وباستخدام القوة البدنية، تمكنت الشرطة الألمانية من السيطرة عليه وإعادته إلى غرفة الاحتجاز.

وقد ألقت الشرطة الألمانية القبض على جزائريين اثنين وسوري في بريمن-ميتي نهاية الأسبوع حيث يخدعون ضحاياهم الرقص.

وحسب صحيفة PRESSE PORTAL، فقد لاحظت قوات الشرطة الألمانية، 3 رجال مشبوهين في رمبرتييرج بعد منتصف ليل الجمعة الماضي.

واقترب الثلاثي من زائر كان في حالة سكر، حيث قام أحدهم بالرقص له والباقون سرقوا هاتفه الخلوي ومحفظته.

وتم العثور على اثنين من المشتبه بهم بالقرب من مسرح الجريمة واقتيدا إلى مركز الشرطة.

وتم التعرف على شريكها الهارب، حيث عثرت الشرطة عليهم وصادرت ما كان بحوزتهم من مسروقات.

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