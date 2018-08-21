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سيتي16 يتاثّر بوفاة والدته: “حرت نقولكم صح عيدكم أو وموعد الجنازة” 

فن وثقافة
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سيتي16 يتاثّر بوفاة والدته: “حرت نقولكم صح عيدكم أو وموعد الجنازة” 
بقلم وفاء.ب

يعيش مغني الراب الجزائري رضا سيتي 16 أجواءً من الحزن على وفاة والدته، الذي جاء متزامنا مع عيد الأضحى المبارك.

وكتب سيتي 16 متأثرا عبر صفحته الرسمية على فايسبوك : “من تراب أتينا وإليه نعود..حرت نقولكم صحى عيدكم أو موعد الجنازة”

وأضاف : “المهم الدفن اليوم الظهر في مسجد دالي ابراهيم “la cité ” ، والله راني نحلم مارانيش مامن”

للإشارة، توفيت والدة الفنان رضا سيتي16 ، أمس الإثنين، والذي صادف يوم عرفة.

من تراب اتينا و اليه نعود حرت نقولكم صحى عيدكم أو موعد الجنازة 😢😢😢😢المهـم الدفن اليوم الظهـر في مسجد دالي ابراهـيم « la cité » و الله راني نحلم مرانيش مامن

Publiée par Reda city16 sur Mardi 21 août 2018


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