سيجارة زطلة تورّط صاحب كشك قضائيا

اعترف صاحب محل لبيع السجائر والعطور بالعاصمة، وهو يمثل كمتهم أمام رئيس قسم الجنح بمحكمة الدار البيضاء اليوم الإثنين، بأنه لأول مرة يدخل أروقة المحاكم، بعد 13 سنة كاملة من تعاطي المخدرات من نوع القنب الهندي، خلسة عن زوجته.

وتوسل المتهم القاضي اطلاق سراحه لأجل رعاية طفليه، كونه المعيل الوحيد لهما. كما أنه أخطأ لدخوله عالم المخدرات في العشرينات من عمره.

وبالمقابل التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 100 الف دج في حق المتهم عن حيازة المخدرات بغرض البيع.

وتم توقيف المتهم “ح.ر” ذي 39 سنة، بحي باب الوادي بالعاصمة. متلبسا بحيازة سيجارتين محشوتين بالمخدرات من نوع القنب الهندي، كان بصدد استهلاكها في حديقة الحي.

وخلال عملية التفتيش الجسدي تم ضبط صفيحة وزنها 100 غرام. فتم حجز الاخيرة، مع احالته على الجهات القضائية لاستكمال اجراءت التحقيق.

وفي الجلسة، عاتب القاضي المتهم مطوّلا، لكون الكمية معتبرة وانكاره لتهمة ترويجها غير منطقي.

مؤكدا له أنه لو كانت الكمية موجهة للاستهلاك لمت كانت بهذا المقدار، باعتبار أن 100غ يمكن أن ينتج منها عدة سجائر للبيع.

وأمام طلبات وكيل الجمهورية قرر رئيس الجلسة إحالة القضية للمداولة للنطق بالحكم لاحقا.