“سيجيت” الإيطالية ستنتج قطعاً بلاستيكية جديدة لمصنع فيات بطفراوي

ستنتج الشركة الإيطالية “سيجيت” قطعا بلاستيكية جديدة موجّهة لمصنع فيات في طفراوي بوهران. بموجب إتفاق شراكة جديد وقّعته “ستيلانتيس الجزائر”، اليوم الأربعاء بروما.

وهذا على هامش الزيارة الرسمية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون إلى إيطاليا، وترؤسه القمة الحكومية الجزائرية الإيطالية.

وبحسب بيان “ستيلانتيس الجزائر”، ستنتج “سيجيت” الإيطالية، القطع البلاستيكية، بالشراكة مع المؤسسة الوطنية للبلاستيك والمطاط. كما ستتم العملية من خلال فرع “سيبلاست” التابع لمؤسسة البلاستيك والمطاط، وفقاً للاتفاقية الموقّعة بين الشركتين في ماي الأخير. حيث تندرج هذه الشراكة الإستراتيجية ضمن ديناميكية التوطين الصناعي التي أطلقتها “ستيلانتيس” التي تضم حاليا 13 ممونا.

وتهدف “ستيلانتيس” إلى دعم بروز شبكة من المناولين الجزائريين القادرين مستقبلا على تغطية أكثر من ثلاثين بالمئة. ويتعلق الأمر بمكوّنات المركبات المنتجة في طفراوي. وإنشاء أول منظومة متكاملة لصناعة السيارات في الجزائر.

وأكّد راوي الباجي الرئيس المدير العام لستيلانتيس الجزائر، أنّ مشروع فيات في الجزائر يشكّل رمزاً قوياً للتعاون الإستراتيجي الجزائري الإيطالي. كما أن الشراكة الجديدة مع سيجيت، تجسّد هذا التوجه بالكامل.

وأبرز أن هذه الشراكة تعدّ رافعة إضافية في سعينا لبناء منظومة صناعية قوية تجمع بين التآزر الدولي والتجذر المحلي”. وتعكس طموحنا المشترك في جعل الجزائر منصة تنافسية لإنتاج السيارات في المنطقة.

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