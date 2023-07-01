سيحسم وجهته قريبا.. أندية عربية تتهافت على ضم بلايلي

كشف تقرير لموقع “لاغازيتا دي فيناك“، اليوم السبت، عن دخول الدولي الجزائري يوسف بلايلي، ضمن مخططات ناديان عربيان، للتعاقد معه تحسبا للموسم المقبل.

وحسب المصدر، فإن جناح المنتخب الوطني بلايلي، محل إهتمام ناد ينشط في الدرجة الأولى الإماراتية، بالإضافة لنادي الرجاء البيضاوي المغربي.

ومن المنتظر، أن يحسم بلايلي مستقبله في القريب العاجل، للعودة لصفوف المنتخب الوطني، إذ يتواجد اللاعب حر من أي إلتزام، منذ شهر مارس الفارط، بعد أن أقدمت إدارة فريقه السابق أجاكسيو على فسخ عقده.