سيحظى بلقاء رئيس الجمهورية.. وفد صيني هام بالجزائر يومي 10 و11 أكتوبر

سيحل عضو المكتب السياسي ورئيس مكتب الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، يانغ جايشي، في الجزائر 10 و11 أكتوبر.

وسيكون يانغ جايشي على رأس وفد هام، مرفوقا بوانغ شياوتاو، رئيس الوكالة الصينية للتعاون الدولي من أجل التنمية.

وتندرج الزيارة في إطار الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين بهدف تعزيز وترقية علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين الجزائر والصين الشعبية.

وسيحظى يانغ جايشي خلال زيارته إلى الجزائر، بمقابلة رئيس الجمهورية،السيد عبد المجيد تبون.

كما سيجري مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم.

وستكون هذه الزيارة، التي تأتي في ظروف صحية استثنائية، فرصة للجانبين لتقييم علاقات التعاون القائمة بين البلدين في مختلف المجالات.

كما سيتم بحث فرص ترقية علاقات البلدين وتطويرها، لا سيما في المجالات الاقتصادية ومنها الهياكل والمنشآت القاعدية، الأشغال العمومية.

بالإضافة الى النقل والتجارة والاستثمار، وكذا في ميادين التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيات الحديثة.

كما سيتم التباحث خلال هذه الزيارة حول أهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

فضلا عن مواصلة التنسيق والتضامن بين البلدين في إطار مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وخلال الزيارة سيوقع الجانبان على اتفاق للتعاون الاقتصادي والتقني، يتعلق بهبة مالية قدرها 100 مليون يوان لتمويل مشاريع التعاون بين البلدين.