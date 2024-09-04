سيدات أقبو وأفاق غليزان يمثلن الجزائر في دورة “لوناف” لأقل من 20 عاما

ستكون الجزائر ممثلة في دور “لوناف”، لسيدات أقل من 20 عاما، بكل من فريقي فتيات نادي أقبو، ونادي غليزان.

وكشفت “الفاف”، عبر موقعها الرسمي، عن مواجهة فتيات نادي أقبو، ونادي غليزان، كل من نادي بيراميدز المصري، والجمعية الرياضية النسائية سوسة.

كما أوضح ذات المصدر، بأن هذه الدورة تهدف لتعزيز مكانة كرة القدم النسوية في شمال إفريقيا، ومنح الفرصة للفتيات من أجل ابراز مواهبهن.

يذكر أن هذه الطبعة من دورة اتحاد شمال إفريقيا لأقل من 20 عاما، ستقام بتونس في الفترة ما بين 4 إلى 11 سبتمبر الجاري.