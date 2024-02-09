سيدات إيرلندا لكرة السلة يرفضن مصافحة لاعبات الكيان الصهيوني

رفضت لاعبات منتخب إيرلندا لكرة السلة، مصافحة نظيراتهن الصهيونيات أو الوقوف في منتصف القاعة أثناء عزف النشيد، احتجاجا منهن على الحرب الصهيونية على غزة.

وقبل انطلاق المباراة التي أقيمت أمس الخميس في العاصمة اللاتفية “ريغا” بقيت لاعبات إيرلندا على مقاعد البدلاء ولم يقفن أمام نظيراتهن الصهيونيات أثناء عزف النشيد.

ثم رفضن مصافحة اللاعبات الصهيونيات ولم يتبادلن الهدايا التذكارية معهن كما تجري العادة.

وأبرزت تقارير صحفية ايرلندية، بأن العديد من اللاعبات رفضن السفر لخوض المباراة. اعتراضا على الحرب التي يشنها الصهاينة على قطاع غزة.

وأكد موقع “irishexaminer” بأن إيرلندا رفضت استضافة هذه المباراة التأهيلية في “دبلن” نهاية سنة 2023. بسبب الاحتجاجات المتوقعة إثر الحرب الصهيونية على غزة. وتأكيدها أن سلامة الفريق الصهيوني “لا يمكن ضمانها”.

موضحا بأن التوترات تصاعدت أمس الخميس. بعد أن رد فريق كرة السلة بغضب على اتهامات وجهتها لاعبة صهيونية بأن الفريق الإيرلندي معاد للسامية.

وأظهرت صور للاعبات الكيان الصهيوني خلال تدريباتهن. مع جنود صهاينة يحملون أسلحة نهاية الأسبوع الماضي، في حين اتهمت إحدى اللاعبات، وهي دور ساعر، نظيراتها الإيرلنديات بمعاداة السامية.

🇮🇪🇮🇱‼️🚨 BREAKING: Ireland women’s basketball team refused to shake hands with Israel before their EuroBasket 2025 qualifier in Riga. Israel player Dor Sa’ar said on Wednesday that the Ireland team is “quite anti-Semitic”. pic.twitter.com/9wwj4YVppR — Lord Bebo (@MyLordBebo) February 8, 2024