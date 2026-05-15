سيدات اتحاد العاصمة يتوّجن بكأس الجزائر لكرة السلة

نجحت سيدات اتحاد العاصمة في التتويج بلقب كأس الجزائر لكرة السلة، عقب تفوقهن في النهائي على الغريم التقليدي مولودية الجزائر، في مواجهة قوية احتضنتها القاعة البيضاوية بالعاصمة وسط أجواء حماسية وحضور جماهيري معتبر.

وجرى النهائي، الذي أُقيم زوال الجمعة بداية من الساعة 14:45، في قمة واعدة جمعت بين الجارين التقليديين، بعدما كان الموعد منتظرًا بشغف كبير من عشاق كرة السلة الجزائرية، بالنظر إلى قيمة الناديين وتاريخهما في المنافسات الوطنية.

وعرفت المواجهة حضور عدد من الشخصيات الرياضية والمسؤولين، يتقدمهم رئيس اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، عبد الرحمان حماد، الذي تابع أطوار النهائي عن قرب، في تأكيد على أهمية الحدث الرياضي وقيمة المنافسة النسوية في الجزائر.

وجاء تتويج سيدات اتحاد العاصمة بعد أداء قوي وروح قتالية كبيرة، مكنتهن من حسم “الداربي” لصالحهن وإضافة لقب جديد إلى خزائن النادي، في إنجاز يؤكد التطور المتواصل للفريق وطموحه لمواصلة حصد الألقاب.