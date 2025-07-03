سيدات الجزائر ينهزمن أمام تونس في البطولة العربية لكرة السلة

تعرّض المنتخب الجزائري لكرة السلة - سيدات -، اليوم الخميس، لهزيمةٍ ثانية في البطولة العربية المقامة بمصر 2025.

وذلك أمام نظيره التونسي بنتيجة 64-87، في مباراة احتضنتها قاعة القاهرة الدولية مساء اليوم ضمن الجولة الثانية من الدور التمهيدي.

ورغم البداية المتوازنة للمنتخب الجزائري، إلا أن سيدات تونس فرضن إيقاعهن خلال فترات المباراة، بفضل الانضباط التكتيكي والدفاع القوي. إضافة إلى فعالية عالية في الرميات الثلاثية والهجمات المرتدة، ما منحهن أفضلية واضحة على مدار الأشواط الأربعة.

ورغم محاولات بعض اللاعبات الجزائريات تقليص الفارق في الربع الثالث، فإن الفوارق البدنية والخبرة الدولية صنعت الفارق لصالح المنتخب التونسي، الذي حافظ على تقدمه حتى صافرة النهاية.

وتعَدُّ هذه الخسارة الثانية للجزائر في البطولة، بعد أداء متواضع أيضًا في الجولة الأولى أمام المنتخب المصري.