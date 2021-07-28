سيدات الجمباز الألمانيات يرفضن إرتداء اللباس الفاضح

رفض فريق الجمباز الألماني للسيدات إرتداء إرتداء الزي العاري في لعبة الجمباز الأولمبية في الدورة الجارية من أولمبياد طوكيو 2020، وإختار الفريق الألماني إرتداء الزي الكامل عوضا عن الزي المتعارف عليه.

وارتدى الفريق االألماني زيًّا يغطي الأرجل حتى الكاحل، في التصفيات، يوم الأحد، في موقف واضح ضدّ إضفاء الطابع الجنسي على النساء في الجمباز.

وقالت لاعبة الجمباز الألمانية، سارا فوس إن “الفريق لم يكن متأكّدًا من خوض المنافسات بالزي الكامل ولكن بعد المشاورات قرّرت السيدات خوض المنافسة بالزي الكامل الذي يشعرهن بالراحة والروعة على حدّ تعبيرها”.