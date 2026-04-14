سيدات “الخضر” في اختبار قوي أمام الـ “بفانا بفانا”

يواجه المنتخب الوطني لـ “السيدات” ظهر اليوم الثلاثاء، نظيره من جنوب إفريقيا، في لقاء ودي يندرج ضمن التحضيرات الخاصة بنهائيات كأس أمم إفريقيا 2026.

واختتمت سيدات “الخضر” تحضيراتهن أمس، تحسبا للمواجهة المرتقبة على أرضية ملعب الأميرة “ماڨوڨو” بمدينة “دوربان” الجنوب إفريقية، بداية من الساعة 14:00.

حيث وضع المدرب فريد بن ستيتي، على هامش الحصة الأخيرة، التي جرت في نفس توقيت مباراة اليوم. آخر اللمسات قبل هذا الاختبار القوي، أمام بطلات إفريقيا للنسخة ما قبل الماضية 2022.

يشار إلى أن المنتخب النسوي. سيلاقي بعد ودية اليوم، جنوب إفريقيا مجددا وديا، الجمعة القادمة الـ 17 أفريل الجاري، بذات الملعب وفي نفس التوقيت. وذلك، في إطار الاستعدادات لنهائيات كأس أمم إفريقيا.

ويتواجد المنتخب الوطني لـ”السيدات” في المجموعة الأولى لـ”كان 2026″. المقررة ما بين الـ 25 جويلية والـ 16 أوت. رفقة كل من السنغال وكينيا والمغرب.