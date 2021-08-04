سيدات الخضر في المجموعة الثانية لبطولة كأس العرب

أجريت مساء اليوم الأربعاء، بمدينة الرياض، قرعة بطولة كأس العرب للسيدات، والتي وضعت سيدات الخضر في المجموعة الثانية.

وستواجه سيدات الخضر، في هذه المنافسة، ضمن مجموعتها الثانية، كل من منتخبي الأردن، وفلسطين.

وضمت المجموعة الثانية، أربع منتخبات، ويتعلق الأمر بكل من منتخب مصر، تونس، السودان، ولبنان.

يذكر أن بطولة كأس العرب، من المقرر اجراؤها في العاصمة المصرية القاهرة، في الفترة ما بين 24 أوت، إلى 6 سبتمبر المقبل.